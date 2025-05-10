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Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню
9 травня, 18:38 • 16803 перегляди

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Погода 10 травня: дощі, грози, мокрий сніг та заморозки

Київ • УНН

 • 658 перегляди

10 травня в Україні очікується холодна погода з дощами, грозами та мокрим снігом. Температура повітря коливатиметься від +9 до +17 градусів, у Карпатах – від +2 до +7.

Погода 10 травня: дощі, грози, мокрий сніг та заморозки

Погода в Україні в суботу, 10 травня, буде холодною та із заморозками. Крім того, майже у всіх регіонах очікуються дощі, подекуди грози та навіть мокрий сніг. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Синоптики попереджають, що сьогодні погода впродовж дня по всій території України буде хмарною з проясненнями. Вдень на заході країни очікуються помірні опади. Окрім цього, невеликі дощі можливі у північних, Вінницькій та Черкаській областях.

Вітер буде північно-західний та західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вдень коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла. На півдні та на сході країни вдень повітря прогріється до +12 – +17 градусів тепла.

На високогір'ї Карпат вдень очікується невеликий дощ та мокрий сніг, температура повітря становитиме від +2 до +7 градусів тепла.

Всесвітній день мігруючих птахів та Всесвітній день кактуса: що ще відзначають 10 травня10.05.25, 05:30 • 752 перегляди

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