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Погиб более 70 000 лет назад — в Ираке обнаружили необычное захоронение и останки неандертальца со следами убийства

Киев • УНН

 • 19655 просмотра

В пещере Шанидар нашли лопатку неандертальца возрастом более 70 000 лет с отверстием от деревянного копья. Удар мог быть смертельным, но его обстоятельства неизвестны.

Погиб более 70 000 лет назад — в Ираке обнаружили необычное захоронение и останки неандертальца со следами убийства
Photograph: University of Cambridge

Ровное круглое отверстие в лопатке неандертальца, умершего более 70 000 лет назад, может быть самым древним на сегодняшний день свидетельством того, что предок человека был убит деревянным копьём, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Археологи обнаружили характерное повреждение во время раскопок скелетных останков взрослого неандертальца (вместе с останками других представителей этого вида) в пещере Шанидар, расположенной в иракском Курдистане. Останки находились под слоем горных пород и отложений толщиной почти 8 метров.

В этом месте — в углублении за огромным валуном у входа в пещеру (размером не больше холодильника) — в течение нескольких лет были похоронены как минимум пять неандертальцев. Похоже, некоторые тела клали поверх других, которые к тому моменту ещё разлагались.

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"То, что они возвращались в одно и то же место, чтобы хоронить умерших, в течение нескольких лет или даже десятилетий, — явление, крайне нетипичное для археологических находок, связанных с неандертальцами, — отмечает доктор Эмма Померой, биологический антрополог из Кембриджского университета. — Это указывает на то, что размещение тел в этом месте было осмысленным действием".

Добавим

Исследователям удалось найти лишь часть скелета травмированного неандертальца — взрослой особи возрастом около 45 лет. Были обнаружены левая лопатка со следами ранения, семь зубов, несколько рёбер (и их фрагменты), а также почти полностью сохранившаяся правая рука, опиравшаяся на валун.

Детальный осмотр лопатки выявил три трещины, расходящиеся от отверстия диаметром 1,5 см, а также фрагменты кости, которыми была заполнена рана. По словам учёных, эти фрагменты, вероятно, были выбиты из тонкой кости в момент удара копьём.

Круглая форма отверстия и характер повреждений кости убедительно свидетельствуют о том, что рана была нанесена деревянным копьём, попавшим в тело спереди. Однако невозможно установить, был ли это несчастный случай во время охоты или преднамеренное нападение — возможно, жестокий удар, нанесённый врагом.

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По словам Померой, расположение раны и сила, необходимая для того, чтобы пронзить копьём грудную клетку (пробив лёгкое и, вероятно, перерезав артерии, прежде чем выйти через лопатку), указывают на "смертельный удар", направленный в сердце. "Вряд ли такое можно сделать случайно", — добавила она. Ранение копьём почти наверняка было смертельным, однако эта особь находилась в крайне плохом состоянии ещё до того, как получила смертельный удар. Как отмечается в публикации в журнале Scientific Reports, исследование зубов показало, что один из нижних резцов раскололся вертикально — на месте осталась лишь его половина, а соседние зубы развернулись внутрь. "Чтобы так расколоть зуб и развернуть другие, нужен был очень сильный удар в лицо, — говорит Померой. — Этому человеку, вероятно, требовалась помощь, ведь он должен был испытывать ужасную боль". На расколотом зубе образовался толстый слой затвердевшего зубного налёта; чтобы он накопился в таком количестве, потребовался бы как минимум год.

Крис Хант, почётный профессор Ливерпульского университета имени Джона Мурса и соавтор исследования, рассказал, что неандертальцы в Шанидаре охотились преимущественно на горных козлов (ибексов) и, вероятно, использовали для этого деревянные копья, похожие на современные спортивные метательные копья.

Поскольку растительные материалы быстро разлагаются, до наших дней дошло очень мало деревянных изделий доисторической эпохи. Однако в Германии были найдены деревянные копья возрастом около 200 000 лет, сохранившиеся благодаря пребыванию в переувлажнённой почве. А самой древней известной находкой — возрастом более 400 000 лет — является заострённый конец круглого деревянного копья, обнаруженный в 1911 году в Клактон-он-Си.

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На прошлой неделе учёные в Испании описали сотни отпечатков деревянных изделий и артефактов, свидетельствующих о том, что неандертальцы активно занимались обработкой древесины: изготавливали подносы, тарелки, треноги, копья и другие предметы. Однако найти в палеонтологических находках доказательства смертельных столкновений гораздо сложнее: возможно, мы так и не узнаем, как именно погиб раненый неандерталец из Шанидара. "Вполне возможно, что это был несчастный случай во время охоты, — отмечает Гант. — Однако нельзя исключать и того, что причиной стало намеренное насилие между людьми".

Антонина Туманова

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