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Загинув понад 70 000 років тому - в Іраку виявили незвичайне поховання та останки неандертальця зі слідами вбивства

Київ • УНН

 • 6452 перегляди

У печері Шанідар знайшли лопатку неандертальця віком понад 70 000 років із отвором від дерев’яного списа. Удар міг бути смертельним, але його обставини невідомі.

Загинув понад 70 000 років тому - в Іраку виявили незвичайне поховання та останки неандертальця зі слідами вбивства
Photograph: University of Cambridge

Рівний круглий отвір у лопатці неандертальця, який помер понад 70 000 років тому, може бути найдавнішим на сьогодні свідченням того, що пращура людини було вбито дерев’яним списом, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Археологи виявили характерне пошкодження під час розкопок скелетних останків дорослого неандертальця (разом із останками інших представників цього виду) у печері Шанідар, що в іракському Курдистані. Рештки залягали під шаром гірських порід і відкладень завтовшки майже 8 метрів.

У цьому місці — у заглибленні за величезним валуном біля входу до печери (розміром не більше за холодильник) — протягом кількох років було поховано щонайменше п’ятьох неандертальців. Схоже, що деякі тіла клали поверх інших, які на той момент ще розкладалися.

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"Те, що вони поверталися в одне й те саме місце, щоб ховати померлих, протягом кількох років або навіть десятиліть — явище, вкрай нетипове для археологічних знахідок, пов’язаних із неандертальцями, — зазначає доктор Емма Померой, біологічний антрополог із Кембриджського університету. — Це вказує на те, що розміщення тіл у цьому місці було осмисленою дією".

Додамо

Дослідникам вдалося знайти лише частину скелета травмованого неандертальця — дорослої особини віком близько 45 років. Було виявлено ліву лопатку зі слідами поранення, сім зубів, кілька ребер (та їхні уламки), а також майже повністю збережену праву руку, що спиралася на валун.

Детальний огляд лопатки виявив три тріщини, що розходяться від отвору діаметром 1,5 см, а також уламки кістки, якими була заповнена рана. За словами вчених, ці уламки, ймовірно, були вибиті з тонкої кістки в момент удару списом.

Кругла форма отвору та характер пошкоджень кістки переконливо свідчать про те, що рана була завдана дерев’яним списом, який влучив у тіло спереду. Проте неможливо встановити, чи був це нещасний випадок під час полювання, чи навмисний напад — можливо, жорстокий удар, завданий ворогом.

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За словами Померой, розташування рани та сила, необхідна для того, щоб пронизати списом грудну клітку (пробивши легеню й, імовірно, перебивши артерії, перш ніж вийти крізь лопатку), вказують на "смертельний удар", спрямований у серце. "Навряд чи таке можна зробити випадково", — додала вона. Поранення списом майже напевно було смертельним, проте ця особа перебувала у вкрай поганому стані ще до того, як отримала фатальний удар. Як зазначається в публікації в журналі Scientific Reports, дослідження зубів виявило, що один із нижніх різців розколовся вертикально — на місці залишилася лише його половина, а сусідні зуби розвернулися всередину. "Щоб так розколоти зуб і розвернути інші, потрібен був дуже сильний удар в обличчя, — каже Померой. — Цій людині, ймовірно, була потрібна допомога, адже вона мала відчувати жахливий біль". На розколотому зубі утворився товстий шар затверділого зубного нальоту; щоб він накопичився в такій кількості, знадобився б щонайменше рік.

Кріс Гант, почесний професор Ліверпульського університету імені Джона Мурса та співавтор дослідження, розповів, що неандертальці в Шанідарі полювали переважно на гірських козлів (ібексів) і, ймовірно, використовували для цього дерев’яні списи, схожі на сучасні спортивні метальні списи.

Оскільки рослинні матеріали швидко розкладаються, до наших днів дійшло дуже мало дерев’яних виробів доісторичної епохи. Проте в Німеччині було знайдено дерев’яні списи віком близько 200 000 років, що збереглися завдяки перебуванню у перезволоженому ґрунті. А найдавнішою відомою знахідкою — віком понад 400 000 років — є загострений кінець круглого дерев’яного списа, виявлений у 1911 році в Клактон-он-Сі.

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Минулого тижня вчені в Іспанії описали сотні відбитків дерев’яних виробів та артефактів, які свідчать про те, що неандертальці активно займалися обробкою деревини: виготовляли таці, тарілки, триноги, списи та інші предмети. Однак знайти в палеонтологічних знахідках докази смертельних сутичок набагато складніше: можливо, ми так і не дізнаємося, як саме загинув поранений неандерталець із Шанідара. "Цілком можливо, що це був нещасний випадок під час полювання, — зазначає Гант. — Проте не можна виключати й того, що причиною стало навмисне насильство між людьми".

Антоніна Туманова

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Іспанія
Німеччина