Супруги погибли в результате отравления бытовым газом в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Донецкой области правоохранители расследуют обстоятельства происшествия, в результате которого погибли супруги. По предварительным данным супруги погибли в результате отравления бытовым газом. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.
Так, около семи вечера в дежурную часть Лиманского отделения полиции поступило сообщение от сотрудников станции "скорой помощи", что в доме в с. Диброва Лиманского района обнаружены трупы мужчины и женщины без признаков жизни. На месте происшествия правоохранителями установлено, что погибшими являются жители Донецка 1964 и 1974 годов рождения, которые в последнее время проживали в Киеве. Трагедия произошла на даче, куда супруги приехали на праздники. Предварительная причина - отравление бытовым газом из-за неисправности котла отопления. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Дом был закрыт изнутри.
Информация о данном событии внесена в единый реестр досудебных расследований, проводится проверка.