Подружжя загинуло внаслідок отруєння побутовим газом на Донеччині

Так, близько сьомої вечора до чергової частини Лиманського відділення поліції надійшло повідомлення від співробітників станції “швидкої допомоги”, що в будинку у с. Діброва Лиманського району виявлено трупи чоловіка та жінки без ознак життя. На місці події правоохоронцями встановлено, що загиблими є жителі Донецька 1964 та 1974 років народження, які останнім часом проживали у Києві. Трагедія сталась на дачі, куди подружжя приїхало на свята. Попередня причина — отруєння побутовим газом через несправність котла опалювання. Ознак насильницької смерті на тілах не виявлено. Будинок був закритий зсередини.

Інформацію про дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, проводиться перевірка.