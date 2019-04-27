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Супруги, которые похитили человека, арестованы на два месяца

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Суд на 2 месяца арестовал без права на залог супругов, которые похитили человека с целью завладения его квартирой. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры города Киева.

По ходатайству Киевской местной прокуратуры №7 судом арестованы мужчина и женщина - жители Яготина, которые похитили мужчину и более года незаконно удерживали его в хозяйственном помещении с целью завладения его квартирой.

Соответствующее решение принял Подольский райсуд столицы.

Похитителей, которые оказались супружеской парой, задержали 26 апреля по результам кропотливой работы местной прокуратуры и Подольского УП ГУ ЧП в г. Киеве.

Во время незаконного содержания к 46-летнему мужчине постоянно применяли физическое насилие, в том числе наносили удары металлической трубой и прутьями, чтобы заставить его подписать документы на отчуждение квартиры, находившейся в его собственности.

Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов изъяли боевые патроны и наркотические средства.

В настоящее время указанным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 309 УК Украины. Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал УНН, мужчину более года удерживали против его воли, чтобы завладеть его квартирой.

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