Супруги, которые похитили человека, арестованы на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Суд на 2 месяца арестовал без права на залог супругов, которые похитили человека с целью завладения его квартирой. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры города Киева.
По ходатайству Киевской местной прокуратуры №7 судом арестованы мужчина и женщина - жители Яготина, которые похитили мужчину и более года незаконно удерживали его в хозяйственном помещении с целью завладения его квартирой.
Соответствующее решение принял Подольский райсуд столицы.
Похитителей, которые оказались супружеской парой, задержали 26 апреля по результам кропотливой работы местной прокуратуры и Подольского УП ГУ ЧП в г. Киеве.
Во время незаконного содержания к 46-летнему мужчине постоянно применяли физическое насилие, в том числе наносили удары металлической трубой и прутьями, чтобы заставить его подписать документы на отчуждение квартиры, находившейся в его собственности.
Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов изъяли боевые патроны и наркотические средства.
В настоящее время указанным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 309 УК Украины. Досудебное следствие продолжается.
Как сообщал УНН, мужчину более года удерживали против его воли, чтобы завладеть его квартирой.