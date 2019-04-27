Подружжя, яке викрало людину, заарештовано на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Суд на 2 місяці заарештував без права на заставу подружжя, яке викрало людину з метою заволодіння його квартирою. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
За клопотанням Київської місцевої прокуратури №7 судом заарештовано чоловіка і жінку - мешканців Яготина, які викрали чоловіка та понад рік незаконно утримували його у господарському приміщенні з метою заволодіння його квартирою.
Відповідне рішення ухвалив Подільський райсуд столиці.
Викрадачів, які виявилися подружньою парою, затримали 26 квітня за результами кропіткої роботи місцевої прокуратури та Подільського УП ГУ НП в м. Києві.
Під час незаконного утримання до 46-річного чоловіка постійно застосовували фізичне насильство, зокрема наносили удари металевою трубою та прутами, щоб змусити його підписати документи на відчуження квартири, що перебувала у його власності.
Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили бойові патрони та наркотичні засоби.
На даний час вказаним особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 309 КК України. Досудове слідство триває.
Як повідомляв УНН, чоловіка понад рік утримували проти його волі, аби заволодіти його квартирою.