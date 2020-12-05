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Супруги отравились угарным газом в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 9507 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В городе Александрия Кировоградской области супруги отравились угарным газом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС области.

"В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что нужна помощь в открытие входных дверей квартиры на восьмом этаже жилой девятиэтажки по ул. 6-го Декабря г. Александрия, где муж с женой из-за плохого самочувствия не могут выйти из дома", - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью ручного механизированного и шанцевого инструмента открыли входную дверь квартиры, где работники полиции и скорой помощи обнаружили мужчину и женщину 1985 и 1993 годов рождения с предварительным диагнозом: отравление угарным газом.

Спасатели помогли транспортировать пострадавших в кареты скорой помощи, которая уже доставила их в городскую больницу.

Далее работники службы газа и спасатели обследовали и сделали замер концентрации угарного газа в квартирах, находящихся на одном вентиляционном стояке дома, и рекомендовали проветрить квартиры.

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