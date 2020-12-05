Подружжя отруїлося чадним газом на Кіровоградщині

“До Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога по відкриванню вхідних дверей квартири на восьмому поверсі житлової дев’ятиповерхівки по вул. 6-го Грудня м. Олександрія, де чоловік з дружиною через погане самопочуття не можуть вийти з помешкання”, — йдеться у повідомленні.

Рятувальники за допомогою ручного механізованого та шанцевого інструменту відчинили вхідні двері квартири, де працівники поліції та швидкої допомоги виявили чоловіка та жінку 1985 і 1993 років народження з попереднім діагнозом: отруєння чадним газом.

Рятувальники допомогли транспортувати постраждалих до карети швидкої допомоги, яка вже доправила їх до міської лікарні.

Далі працівники служби газу та рятувальники обстежили та зробили замір концентрації чадного газу в квартирах, що знаходяться на одному вентиляційному стояку будинку, та рекомендували провітрити квартири.