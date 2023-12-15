Подрыв гранат депутатом в сельсовете на Закарпатье: СБУ начала расследование, устанавливаются мотивы подрывника

СБУ начала расследование из-за подрыва боевых гранат депутатом в помещении сельского совета на Закарпатье. Устанавливаются мотивы подрывника. Об этом журналисту УНН сообщили в СБУ.

Следователи Службы безопасности начали расследование по факту подрыва боевых гранат в помещении Керецковского сельского совета Закарпатской области. Предварительно, действия мужчины, совершившего подрыв квалифицированы по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины - сообщили в СБУ.

Пресс-служба СБУ отмечает, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа СБУ, Национальной полиции и прокуратуры.

Принимаются неотложные меры для выяснения всех обстоятельств преступления. В частности устанавливаются очевидцы и свидетели происшествия, а также мотивы подрывника - отметили в СБУ.

Национальная полиция дополнительно расследует инцидент по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

На Закарпатье во время заседания сессии один из депутатов сельсовета взорвал гранаты. Из-за подрыва гранат депутатом на Закарпатье пострадало 26 людей.

Как стало известно УНН, подрывником оказался депутат от "Слуги народа" Сергей Батрин.