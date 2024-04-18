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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подрыв авто предателя-экс-сотрудника СБУ: российский суд отправил подозреваемого под стражу

Подрыв авто предателя-экс-сотрудника СБУ: российский суд отправил подозреваемого под стражу

Киев  •  УНН

18 апреля 2024, 14:14  •  793 просмотра

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Подозреваемый в подрыве авто предателя-экс-сотрудника СБУ Прозорова был арестован в рф на два месяца. Как сообщают росСМИ, мужчина якобы признал вину.

В рф обвиняемого в подрыве машины бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, который пошел на сотрудничество с врагом, арестовали на два месяца, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал 112.

Как сообщает 112, во время заседания подозреваемый Владимир Головченко признал вину и раскаялся. Заверил, что будет сотрудничать со следствием.

Мужчина якобы имеет вид на жительство в Украине и постоянно проживал именно там. От местных спецслужб мужчина якобы получил задание на убийство Прозорова.

Напомним

12 апреля на Коровинском шоссе взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Василию Прозорову, как только тот повернул ключ в замке зажигания. Пострадавший получил рваную рану ноги, но остался жив. Это уже второе покушение на Прозорова за последние несколько месяцев. Известно также, что бывший сотрудник СБУ пошел на сотрудничество с врагом и сбежал в рф.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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