Россиянина Евгения Серебрякова, которого обвиняют в подрыве автомобиля офицера ГРУ на севере Москвы, задержали на этой неделе в турецком Бодрумеи доставили в Россию. Представитель следственного комитета России заявил, что представитель Серебряков якобы планировал отправиться из Турции в Украину, - об этом якобы во время допроса подтвердил обвиняемый. Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Представители силовых структур рф «в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника, совершившего подрыв автомобиля на севере Москвы». Им по версии рф оказался Серебряков Евгений Николаевич, 1995 года рождения, уроженец Волгоградской области; в мвс рф заявили, что утром 24 июля он вылетел в Турцию. Мужчина был задержан в турецком Бодруме и доставлен в Россию.

Сотрудники фсб передали подозреваемого следователям скр (следственный комитет рф) для дальнейших следственных действий по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222.1 кк рф (незаконный оборот взрывных устройств).

Официальный представитель следственного комитета россии Светлана Петренко заявила, что из Турции Серебряков «собирался в Украину», где ему якобы «обещали гражданство».

Напомним,

24 июля в Москве взорвали автомобильофицера ГРУ.

Пострадали два человека: владелец автомобиля и его пассажир.

Сначала СМИ написали, что в машине мог находиться офицер минобороны России, заместитель начальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов. Однако впоследствии российская пресса сообщила, что его жена, а затем и он сам это отрицали.