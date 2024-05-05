Подозреваемый в нападении на немецкого политика Матиаса Экке сдался полиции

Один из подозреваемых в нападении на европейского политика от СДПГ Матиаса Экке сдался полиции 17-летний юноша, который является подозреваемым в нападении на кандидата от Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца на выборах в Европейский парламент Матиаса Экке, сдался полиции. Об этом передает УНН со ссылкой на SPIEGEL.

Детали

Как пишет издание, 17-летний юноша, который является подозреваемым в нападении на европейского политика Матиаса Экке, сдался полиции. По словам представителя полиции, около часа ночи на станции Dresden-Süd молодой человек в присутствии одного из родителей сказал полиции, что это он.

Ранее он не был известен полиции.

17-летний парень не предоставил никакой детальной информации, кроме общего признания в преступлении. Ордер на арест не требовался: поскольку подозреваемый вызвался добровольно, имел постоянный адрес и хотел участвовать в расследовании, риска побега или сокрытия не было. Поэтому его отпустили домой - добавляет издание.

Напомним,

В пятницу вечером в Дрездене на кандидата от Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца на выборах в Европейский парламент избили и серьезно травмировали во время агитации в Дрездене. https://unn.ua/news/u-nimechchyni-na-kandydata-vid-partii-sholtsa-napaly-pid-chas-ahitatsii-do-vyboriv-v-yevroparlament