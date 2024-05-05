Підозрюваний у нападі на німецького політика Матіаса Екке здався поліції

Один із підозрюваних у нападі на європейського політика від СДПН Матіаса Екке здався поліції 17-річний юнак, який є підозрюваним у нападі на кандидата від Соціал-демократичної партії Німеччини канцлера Олафа Шольца на виборах до Європейського парламенту Матіаса Екке, здався поліції. Про це передає УНН з посиланням на SPIEGEL.

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Як пише видання, 17-річний юнак, який є підозрюваним у нападі на європейського політика Матіаса Екке, здався поліції. За словами речника поліції, близько першої години ночі на станції Dresden-Süd молодий чоловік у присутності одного з батьків сказав поліції, що це він.

Раніше він не був відомий поліції.

17-річний хлопець не надав жодної детальної інформації, окрім загального зізнання у злочині. Ордер на арешт не вимагався: оскільки підозрюваний зголосився добровільно, мав постійну адресу та хотів брати участь у розслідуванні, ризику втечі чи переховування не було. Тому його відпустили додому