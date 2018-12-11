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Подорожник и клетчатое одеяло: как соцсети отреагировали на возобновление Насирова в должности

Киев • УНН

 • 98540 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Новость, что суд восстановил Романа Насирова в должности главы ГФС, быстро разлетелась в соцсетях. Пользователи отреагировали на это мемами и шутками. Не обошлось и без клетчатого одеяла, передает УНН.

Подорожник и клетчатое одеяло: как соцсети отреагировали на возобновление Насирова в должности

Пользователи не скрывают своего разочарования решением суда, но вместе с тем не упускают возможности пошутить.

На большинстве мемов можно увидеть знаменитое клетчатое одеяло, которым укрывали Насирова, когда доставляли на судебные заседания.

Также пользователи соцсетей не скупятся на язвительные комментарии, а на одну из картинок даже прилепили подорожник.

Напомним, сегодня Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы Украины и восстановил его в должности.

"Роман Насиров не может выйти на работу по решению суда. Надо решение Кабинета министров - распоряжение о восстановлении его в должности. Пока такого решения нет, никто на работу ходить не будет", - сказал адвокат.

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1 января 2018 года Кабинет министров Украины уволил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы.

Экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).

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