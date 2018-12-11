Подорожник та картата ковдра: як соцмережі відреагували на поновлення Насірова на посаді
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Новина, що суд поновив Романа Насірова на посаді голови ДФС, швидко розлетілась у соцмережах. Користувачі відреагували на це мемами та жартами. Не обійшлось і без картатої ковдри, передає УНН.
Користувачі не приховують свого розчарування рішенням суду, але разом з тим не оминають можливості влучно пожартувати.
На більшості мемів можна побачити знамениту картату ковдру, якою вкривали Насірова, коли доставляли на судові засідання.
Також користувачі соцмереж не скупляться на уїдливі коментарі, а на одну із картинок навіть приліпили подорожник.
Нагадаємо, сьогодні Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України та поновив його на посаді.
“Роман Насіров не може вийти на роботу за рішенням суду. Треба рішення Кабінету міністрів — розпорядження про поновлення його на посаді. Поки такого рішення немає, ніхто на роботу ходити не буде”, — сказав адвокат.
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1 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.
Екс-голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, екс-голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).