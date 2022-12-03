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Подоляк призвал россиян забыть о Бахмуте и начать готовиться к Ялтинскому трибуналу

Подоляк призвал россиян забыть о Бахмуте и начать готовиться к Ялтинскому трибуналу

Киев • УНН

 • 1297769 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал россиян забыть о Бахмуте и начать готовиться к Ялтинскому трибуналу, передает УНН.

Цитата

«Бахмут. Под городом, не несущим никакого стратегического смысла для хода войны, Кремль закапывает тысячи мобилизованных, заключенных, наемников и военных. Все, чтобы доказать себе: мы еще что-нибудь можем! Нет, не можете. Забудьте о Бахмуте. Начинайте готовиться к Ялте – Ялтинскому трибуналу», - написал Подоляк в Twitter.

Бахмут. Під містом, що не несе жодного стратегічного сенсу для ходу війни, Кремль закопує тисячі мобілізованих, ув’язнених, найманців та військових. Все, аби довести собі: ми ще щось можемо! Ні, не можете. Забудьте про Бахмут. Починайте готуватися до Ялти – Ялтинського трибуналу.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 3, 2022

Дополнение

Разведка Великобритании сообщала, что стремление захватить Бахмут Донецкой области может быть символической политической задачей для россии, несмотря на то, что является дорогостоящим и представляет ограниченную оперативную ценность.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказывал, что происходит под Бахмутом Донецкой области, который называют едва ли не самой горячей точкой: российские оккупанты кладут как "мясо" сотни рашистов в надежде ослабить украинскую оборону.

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