Подоляк закликав росіян забути про Бахмут та почати готуватися до Ялтинського трибуналу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав росіян забути про Бахмут й почати готуватися до Ялтинського трибуналу, передає УНН.
Цитата
«Бахмут. Під містом, що не несе жодного стратегічного сенсу для ходу війни, Кремль закопує тисячі мобілізованих, ув’язнених, найманців та військових. Все, аби довести собі: ми ще щось можемо! Ні, не можете. Забудьте про Бахмут. Починайте готуватися до Ялти – Ялтинського трибуналу», - написав Подоляк у Twitter.
Бахмут. Під містом, що не несе жодного стратегічного сенсу для ходу війни, Кремль закопує тисячі мобілізованих, ув’язнених, найманців та військових. Все, аби довести собі: ми ще щось можемо! Ні, не можете. Забудьте про Бахмут. Починайте готуватися до Ялти – Ялтинського трибуналу.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 3, 2022
Доповнення
Розвідка Великої Британії повідомляла, що прагнення захопити Бахмут Донецької області може бути символічним політичним завданням для росії, попри те, що є дороговартісним і становить обмежену оперативну цінність.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповідав, що відбувається під Бахмутом Донецької області, який називають чи не найгарячішою точкою: російські окупанти кладуть як "м'ясо" сотні рашистів у надії послабити українську оборону.