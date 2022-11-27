Подоляк о передаче Украине ЗРК Patriot: это не эскалация, а защита детей и населения

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"ЗРК Patriot" и "эскалация" – слова, которые не могут быть совместимы в одном предложении. ПВО – это не о наступлениях. Это только о защите детей и мирного населения от ракетных ударов. Мудрая инициатива Польши. Правильные слова Генерального секретаря НАТО. Ждем решения Германии", – написал Подоляк.

Напомним

Польша предложила разместить на границе с Украиной зенитно-ракетный комплекс Patriot, который ей передаст Германия.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Германии решать, где дислоцировать ЗРК Patriot.