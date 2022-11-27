Подоляк про передачу Україні ЗРК Patriot: це не ескалація, а захист дітей і населення
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Twitter, що надання Україні зенітно-ракетних установок Patriot захистить від російських ударів дітей та мирне населення, а не призведе до ескалації війни, передає УНН.
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"ЗРК Patriot" та "ескалація" – слова, що не можуть бути сумісними в одному реченні. ППО – це не про наступи. Це виключно про захист дітей та мирного населення від ракетних ударів. Мудра ініціатива Польщі. Правильні слова Генерального секретаря НАТО. Чекаємо на рішення Німеччини", – написав Подоляк.
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