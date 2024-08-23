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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подготовка к учебному году в Харькове: планируется комибнований режим обучения - Терехов

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23 августа 2024, 10:41  •  4416 просмотра

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о подготовке к учебному году в условиях опасности. Для обеспечения образования оборудовано 6 станций метро, есть подземная школа, строятся еще три школы под землей.

В  Харькове из-за опасности со стороны рф,  школьники не смогут рассчитывать на полноценное восстановление офлайн-занятий, но уже оборудовано 6 станций метрополитена, в городе есть одна подземная школа, строятся еще несколько.

Об этом сообщил Игорь Терехов, мэр города Харьков в телемарафоне «Единые новости», передает УНН.

Опасность сохраняется. Мы не можем сегодня открыть наши школы. Поэтому мы работаем над тем, чтобы наши школьники имели возможность учиться  хотя бы комбинированно. Для этого оборудовали 6 станций метрополитена, - до первого сентября будет оборудовано - там будут организованы настоящие школы - рассказал Игорь Терехов.

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Мэр города также напомнил, что в Харькове есть первая в Украине подземная школа, которая рассчитана на 900 учеников в две смены, и анонсировал еще три подобных заведения.

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Сейчас строим еще три школы под землей и несколько укрытий. Делаем все возможное, чтобы дети могли учиться в комбинированном режиме

- сказал Терехов.

Напомним,

В День города и флага в Харькове состоялось возложение цветов на Мемориале Славыи поднятие украинского флага. Мэр Игорь Терехов отметил приоритет безопасности граждан во время войны.

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