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Підготовка до учбового року в Харкові: планується комібнований режим навчання – Терехов

Підготовка до учбового року в Харкові: планується комібнований режим навчання – Терехов

Київ • УНН

 • 20556 перегляди

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про підготовку до навчального року в умовах небезпеки. Для забезпечення освіти обладнано 6 станцій метро, є підземна школа, будуються ще три школи під землею.

У  Харкові через небезпеку з боку рф,  школяри не зможуть розраховувати на повноцінне відновлення офлайн-занять, але вже обладнано 6 станцій метрополітену, у місті є одна підземна школа, будуються ще декілька.

Про це повідомив Ігор Терехов, мер міста Харків у телемарафоні "Єдині новини", передає УНН.

Небезпека зберігається .. Ми не можемо сьогодні відчинити наші школи. Тому ми працюємо над тим, щоб наші школяри мали можливість вчитися  хоча б комбіновано. Для цього обладнали 6 станцій метрополітену, - до першого вересня буде обладнано – там буде організовано справжні школи – розповів Ігор Терехов.

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Мер міста також нагадав, що у Харкові є перша в Україні підземна школа, яка розрахована на 900 учнів у дві зміни, та анонсував ще три поідібні заклади.

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Зараз будуємо ще три школи під землею і декілька укриттів. Робимо все можливе, щоб діти могли навчатися в комбінованому режимі

- сказав Терехов.

Нагадаємо

У День міста і прапора в Харкові відбулося покладання квітів на Меморіалі Слави та підняття українського стяга. Мер Ігор Терехов наголосив на пріоритеті безпеки громадян під час війни.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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