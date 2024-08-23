Підготовка до учбового року в Харкові: планується комібнований режим навчання – Терехов
Київ • УНН
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про підготовку до навчального року в умовах небезпеки. Для забезпечення освіти обладнано 6 станцій метро, є підземна школа, будуються ще три школи під землею.
У Харкові через небезпеку з боку рф, школяри не зможуть розраховувати на повноцінне відновлення офлайн-занять, але вже обладнано 6 станцій метрополітену, у місті є одна підземна школа, будуються ще декілька.
Про це повідомив Ігор Терехов, мер міста Харків у телемарафоні "Єдині новини", передає УНН.
Небезпека зберігається .. Ми не можемо сьогодні відчинити наші школи. Тому ми працюємо над тим, щоб наші школяри мали можливість вчитися хоча б комбіновано. Для цього обладнали 6 станцій метрополітену, - до першого вересня буде обладнано – там буде організовано справжні школи – розповів Ігор Терехов.
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Мер міста також нагадав, що у Харкові є перша в Україні підземна школа, яка розрахована на 900 учнів у дві зміни, та анонсував ще три поідібні заклади.
Зараз будуємо ще три школи під землею і декілька укриттів. Робимо все можливе, щоб діти могли навчатися в комбінованому режимі
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У День міста і прапора в Харкові відбулося покладання квітів на Меморіалі Слави та підняття українського стяга. Мер Ігор Терехов наголосив на пріоритеті безпеки громадян під час війни.
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