Налоговый комитет ВР поддержал законопроект о НДС для пунктов обмена валют

Цитата

"Благодарен Комитету за поддержку моего законопроекта №7617 о фиксированных авансовых взносах с налога на прибыль с каждого пункта обмена валют. Из почти 4000 обменников в мирном 2021-м году отрасль уплатила аж 7 млн ​​грн налогов. Это при том, что по расчетам Нацбанка один обменный пункт зарабатывает в среднем по меньшей мере 80 000 грн ежемесячно дохода. Детенизация и полная уплата налогов с доходов особенно в войну являются обязательным условием будущей победы", – написал нардеп в своем Телеграм-канале.

Он также сообщил, что по результатам сегодняшнего заседания Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины принято решение рекомендовать Парламенту принять:

• законопроект №7668 о внесении изменений в раздел ХХ “Переходные положения” Налогового кодекса Украины по ставкам акцизного налога принять за основу с необходимыми технико-юридическими правками.

Целью является – создание в период действия военного положения, введенного в соответствии с указом Президента Украины от 24.02.2022 №64/2022 "О введении военного положения в Украине", условий для надлежащего обеспечения функционирования экономики, а также надлежащего наполнения доходной части бюджета из поступления налоговых платежей.

• законопроект №7655 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об уплате авансовых взносов с налога на прибыль предприятий за структурные подразделения, которые осуществляют торговлю валютными ценностями в наличной форме за основу.

Целью принятия законопроекта является введение особенностей налогообложения небанковских финансовых учреждений, которые осуществляют торговлю валютными ценностями в наличной форме (обмен валют), предусмотрев уплату авансовых взносов с налога на прибыль предприятий в трехкратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года, за каждое структурное подразделение, которому предоставлено право совершать сделки по торговле валютными ценностями в наличной форме.