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Податковий комітет ВР підтримав законопроект про ПДВ для пунктів обміну валют

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України підтримав законопроект №7617 про фіксовані авансові внески з податку на прибуток з кожного пункту обміну валюти. Про це повідомив голова комітету, нардеп Данило Гетманцев, інформує УНН.

Податковий комітет ВР підтримав законопроект про ПДВ для пунктів обміну валют

Цитата

"Вдячний Комітету за підтримку мого законопроєкту №7617 про фіксовані авансові внески з податку на прибуток з кожного пункту обміну валюти. З майже 4000 обмінників у мирному 2021-му році галузь сплатила аж 7 млн грн податків. Це при тому, що за розрахунками Нацбанку один обмінний пункт заробляє в середньому щонайменше 80 000 грн щомісяця доходу. Детінізація та повна сплата податків з доходів особливо у війну є обов’язковою передумовою майбутньої перемоги", – написав нардеп у своєму Телеграм-каналі.

Він також повідомив, що за результатами сьогоднішнього засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України ухвалено рішення рекомендувати Парламенту ухвалити:

• законопроєкт №7668 про внесення змін до розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку прийняти за основу з необхідними техніко-юридичними правками.

Метою є – створення у період дії воєнного стану, введеного відповідно до указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", умов для належного забезпечення функціонування економіки, а також належного наповнення дохідної частини бюджету за рахунок надходження податкових платежів.

• законопроєкт №7655 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі за основу.

Метою ухвалення законопроекту є запровадження особливостей оподаткування небанківських фінансових установ, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі (обмін валют), передбачивши сплату авансових внесків з податку на прибуток підприємств у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, за кожний структурний підрозділ, якому надано право здійснювати операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

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