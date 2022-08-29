Податковий комітет ВР підтримав законопроект про ПДВ для пунктів обміну валют

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"Вдячний Комітету за підтримку мого законопроєкту №7617 про фіксовані авансові внески з податку на прибуток з кожного пункту обміну валюти. З майже 4000 обмінників у мирному 2021-му році галузь сплатила аж 7 млн грн податків. Це при тому, що за розрахунками Нацбанку один обмінний пункт заробляє в середньому щонайменше 80 000 грн щомісяця доходу. Детінізація та повна сплата податків з доходів особливо у війну є обов’язковою передумовою майбутньої перемоги", – написав нардеп у своєму Телеграм-каналі.

Він також повідомив, що за результатами сьогоднішнього засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України ухвалено рішення рекомендувати Парламенту ухвалити:

• законопроєкт №7668 про внесення змін до розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку прийняти за основу з необхідними техніко-юридичними правками.

Метою є – створення у період дії воєнного стану, введеного відповідно до указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", умов для належного забезпечення функціонування економіки, а також належного наповнення дохідної частини бюджету за рахунок надходження податкових платежів.

• законопроєкт №7655 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі за основу.

Метою ухвалення законопроекту є запровадження особливостей оподаткування небанківських фінансових установ, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі (обмін валют), передбачивши сплату авансових внесків з податку на прибуток підприємств у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, за кожний структурний підрозділ, якому надано право здійснювати операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.