Налоговикам разрешили штрафовать фирмы за нарушения при валютных операциях
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Налоговые органы теперь могут штрафовать юридических лиц за нарушение требований валютного законодательства - на 25% от суммы операции при первом нарушении. Соответствующее постановление Кабинета министров № 524 от 26 мая обнародовано на сайте правительства, передает УНН.
Детали
Так, налоговым органам разрешено штрафовать юридических лиц за нарушение требований валютного законодательства, установленных законом "О валюте и валютных операциях" и соответствующими ему решениями НБУ, а именно, по вопросам:
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- проведения расчетов на территории Украины;
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- проведения расчетов по валютным операциям;
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- торговли валютными ценностями и трансграничного перевода валютных ценностей;
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- осуществления отдельных операций в иностранной валюте;
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- осуществления валютных операций в условиях введенных мер защиты.
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Налоговые органы могут налагать штрафы на юридических лиц в размере 25 процентов от суммы операции, проведенной с нарушением. А за повторные нарушения - в размере 50 процентов от суммы сделки.
Штрафы могут накладывать в течение шести месяцев со дня выявления нарушения, на основании результатов проведенных проверок.
Суммы взысканных штрафных санкций направляются в государственный бюджет.
Решение правительства при этом не касается нарушений предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, а также уполномоченных учреждений.
Добавим
НБУ начал "революционную" валютную либерализацию в 2019 году.