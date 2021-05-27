Податківцям дозволили штрафувати фірми за порушення при валютних операціях
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Податкові органи відтепер можуть штрафувати юридичних осіб за порушення вимог валютного законодавства - на 25% від суми операції при першому порушенні. Відповідну постанову Кабінету міністрів № 524 від 26 травня оприлюднено на сайті уряду, передає УНН.
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Так, податковим органам дозволено штрафувати юридичних осіб за порушення вимог валютного законодавства, встановлених законом "Про валюту і валютні операції" і відповідними йому рішеннями НБУ, а саме, з питань:
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- проведення розрахунків на території України;
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- проведення розрахунків за валютними операціями;
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- торгівлі валютними цінностями та транскордонного переказу валютних цінностей;
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- здійснення окремих операцій в іноземній валюті;
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- здійснення валютних операцій в умовах запроваджених заходів захисту.
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Податкові органи можуть накладати штрафи на юридичних осіб у 25 відсотків від суми операції, проведеної з порушенням. А за повторні порушення - у 50 відсотків від суми операції.
Штрафи можуть накладати протягом шести місяців з дня виявлення порушення, на підставі результатів проведених перевірок.
Суми стягнених штрафних санкцій спрямовуються до державного бюджету.
Рішення уряду при цьому не стосується порушень граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, а також уповноважених установ.
Додамо
НБУ розпочав "революційну" валютну лібералізацію у 2019 році.