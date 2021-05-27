Податківцям дозволили штрафувати фірми за порушення при валютних операціях

Деталі

Так, податковим органам дозволено штрафувати юридичних осіб за порушення вимог валютного законодавства, встановлених законом "Про валюту і валютні операції" і відповідними йому рішеннями НБУ, а саме, з питань:



проведення розрахунків на території України;



проведення розрахунків за валютними операціями;



торгівлі валютними цінностями та транскордонного переказу валютних цінностей;



здійснення окремих операцій в іноземній валюті;



здійснення валютних операцій в умовах запроваджених заходів захисту.



Податкові органи можуть накладати штрафи на юридичних осіб у 25 відсотків від суми операції, проведеної з порушенням. А за повторні порушення - у 50 відсотків від суми операції.

Штрафи можуть накладати протягом шести місяців з дня виявлення порушення, на підставі результатів проведених перевірок.

Суми стягнених штрафних санкцій спрямовуються до державного бюджету.

Рішення уряду при цьому не стосується порушень граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, а також уповноважених установ.

Додамо

НБУ розпочав "революційну" валютну лібералізацію у 2019 році.