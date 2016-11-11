Налоговика в Харькове поймали на взятке в тысячу долларов

Одну тысячу американских долларов должен был уплатить руководитель общества главному государственному ревизору-инспектору налоговой за проведение проверки и выдачу свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость. Сумму взятки получал частями - по 500 долларов США.

Задержали 38-летнего налоговика на одной из улиц города. Правоохранители изъяли последнюю часть неправомерной выгоды - 500 долларов США.

Также проверяется причастность других сотрудников налоговой инспекции к совершению данного уголовного преступления.

Прокуратурой Харьковской области открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.