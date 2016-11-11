Податківця у Харкові спіймали на хабарі у тисячу доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Харкові податківець вимагав хабара від директора товариства за безперешкодне проведення перевірки та отримання свідоцтва платника ПДВ. Про це УНН повідомили в прес-службі Департаменту захисту економіки Нацполіції.
Одну тисячу американських доларів повинен був сплатити керівник товариства головному державному ревізору-інспектору податкової за проведення перевірки та видачі їм свідоцтва платника податку на додану вартість. Суму хабара отримував частинами — по 500 доларів США.
Затримали 38-річного податківця на одній із вулиць міста. Правоохоронці вилучили останню частину неправомірної вигоди — 500 доларів США.
Також перевіряється причетність інших працівників податкової інспекції до вчинення даного кримінального правопорушення.
Прокуратурою Харківської області відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.