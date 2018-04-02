Налоговики создадут мобильное приложение для сканирования лицензий на алкоголь

Сообщить о злоупотреблениях на рынке реализации подакцизной продукции можно будет с помощью специального мобильного приложения "Легальный акциз".

Планируется, что этот новый сервис будет содержать информацию о действующих лицензиях на реализацию подакцизной продукции на Волыни, предусматривать обратную связь с теми, кто будет покупать спиртное или сигареты и решит проверить законность осуществления торговли алкогольными напитками и табачными изделиями в любом населенном пункте Волынской области.

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"Такая модель взаимодействия с потребителями подакцизной продукции введена в Одесской области. Там специалисты ГФС совместно с представителями Национальной полиции внедрили мобильное приложение "Легальный акциз", через который потребители подакцизной продукции могут проверить наличие лицензий на право продажи в каждой торговой точке и сообщить о фактах злоупотреблений территориальным органам ГФС. Считаем, что это достаточно эффективный способ противодействовать попыткам реализовать суррогатный алкоголь, поддельные сигареты или ликеро-водочную продукцию, которая находится в обращении незаконно", - отметила начальник ГУ ГФС в Волынской области Светлана Савчук.

Дизайн приложения и алгоритм его работы нарабатывать п будут специалисты ІТ-отрасли. ГУ ГФС в Волынской области консультируется по разработке и особенностям внедрения такого мобильного приложения, в том числе, со своими коллегами из Одесской области.

"Базовая информация по легальным и рисковым местам приобретения пидакциза на Волыни уже сведена на интерактивной карте", - отметили в ГФС.

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После внедрения приложения налоговики рассчитывают на то, что потребители будут сообщать им о фактах реализации подакцизной продукции с нарушениями в режиме online.

"Можно будет сообщать о фактах продажи подакцизных товаров без марок акцизного налога, без разрешительных документов и выдачи фискальных чеков, или реализации спиртного и сигарет несовершеннолетним. Мы надеемся, что нашу инициативу поддержат не только потребители, но и руководители органов местной власти. Приобретенные лицензии и оплаченный розничный акциз - это всегда дополнительные поступления в бюджет", - подчеркнула С.Савчук.

Сколько будет стоить разработка такого приложения, в ГФС не уточнили.

В прошлом году Кабинет министров Украины принял постановление "О реализации пилотного проекта по внедрению электронной системы контроля за уплатой акцизного налога с табачных изделий в режиме реального времени".

Согласно документу, на смену традиционной акцизной марки может прийти электронная система Codentify. Речь идет о внедрении так называемого метода двухмерных штрих-кодов, основанного на использовании зашифрованного 12-значного символа. В коде, который будет наноситься на упаковку товара печатной краской с помощью лазерного принтера прямо на производстве, должна быть зашифрована информация о месте и времени производства.

Также напомним, по словам эксперта алкогольного рынка И.Товкача, электронная акцизная марка в ближайшей перспективе никак не поможет борьбе с теневым рынком алкоголя, доля которого сегодня составляет почти 70%.