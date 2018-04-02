Податківці створять мобільний додаток для сканування ліцензій на алкоголь

Повідомити про зловживання на ринку реалізації підакцизної продукції можна буде за допомогою спеціального мобільного додатку "Легальний акциз".

Планується, що цей новий сервіс міститиме інформацію про діючі ліцензії на реалізацію підакцизної продукції на Волині, передбачатиме зворотній зв'язок з тими, хто купуватиме спиртне чи цигарки та вирішить перевірити законність здійснення торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами в будь-якому населеному пункті Волинської області.

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"Таку модель взаємодії зі споживачами підакцизної продукції запроваджено в Одеській області. Там фахівці ДФС спільно з представниками Національної поліції впровадили мобільний додаток "Легальний акциз", через який споживачі підакцизної продукції можуть перевірити наявність ліцензій на право продажу в кожній торгівельній точці та повідомити про факти зловживань територіальні органи ДФС. Вважаємо, що це досить ефективний спосіб протидіяти спробам реалізувати сурогатний алкоголь, підроблені цигарки чи лікеро-горілчану продукцію, що перебуває в обігу незаконно", – зазначила начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.

Дизайн додатку та алгоритм його роботи напрацьовуватимуть наразі фахівці ІТ-галузі. ГУ ДФС у Волинській області консультується щодо розробки та особливостей впровадження такого мобільного додатку, в тому числі, зі своїми колегами з Одеської області.

"Базова інформація щодо легальних та ризикових місць придбання підакцизу на Волині вже зведена на інтерактивній карті", - зауважили у ДФС.

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Після запровадження додатку податківці розраховують на те, що споживачі повідомлятимуть їм про факти реалізації підакцизної продукції з порушеннями в режимі online.

"Можна буде повідомляти про факти продажу підакцизних товарів без марок акцизного податку, без дозвільних документів та видачі фіскальних чеків, чи реалізацію спиртного та цигарок неповнолітнім особам. Ми сподіваємося, що нашу ініціативу підтримають не лише споживачі, а й керівники органів місцевої влади. Придбані ліцензії та сплачений роздрібний акциз – це завжди додаткові надходження до бюджету", – наголосила С.Савчук.

Скільки коштуватиме розробка такого додатку, у ДФС не уточнили.

Нагадаємо, минулого року Кабінет міністрів України прийняв постанову "Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження електронної системи контролю за сплатою акцизного податку з тютюнових виробів в режимі реального часу".

Згідно з документом, на зміну традиційної акцизної марки може прийти електронна система Codentify. Йдеться про впровадження так званого методу двомірних штрих-кодів, заснованого на використанні зашифрованого 12-значного символу. У коді, який буде наноситися на упаковку товару друкарською фарбою за допомогою лазерного принтера прямо на виробництві, повинна бути зашифрована інформація про місце і час виробництва.

Також нагадаємо, за словами експерта алкогольного ринку І.Товкача, електронна акцизна марка в найближчій перспективі ніяк не допоможе боротьбі з тіньовим ринком алкоголю, частка якого сьогодні становить майже 70%.