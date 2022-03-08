Подальше от боевых действий: из Пущи-Водицы эвакуировали более 500 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. За два дня из Пущи-Водицы в Киеве эвакуировали 520 человек из-за приближения активных боевых действий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
Эвакуированных людей разместили в детских садах Киева. Часть жителей Пущи-Водицы поселились у родственников в других районах Киева. Больных доставили в больницы.
"Городские власти делают все возможное для помощи жителям. В городе создан гуманитарный штаб. Он обеспечивает медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости прежде всего тех, кто больше всего в этом нуждается", — говорится в сообщении.
В случае предоставления или получения помощи нужно заполнить форму на сайте: https://potreby.kyivcity.gov.ua/.
Напомним
В Сумах начался первый этап эвакуаии людей, в город с Полтавской области уже выехало 35 автобусов.