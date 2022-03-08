Подалі від бойових дій: з Пущі-Водиці евакуювали понад 500 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. За два дні з Пущі-Водиці у Києві евакуювали 520 осіб через наближення активних бойових дій. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.
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Евакуйованих людей розмістили у дитячих садочках Києва. Частина жителів Пущі-Водиці оселилися у родичів в інших районах Києва. Хворих доправили у лікарні.
"Міська влада робить все можливе для допомоги мешканцям. У місті створено гуманітарний штаб. Він забезпечує медикаментами, продуктами і предметами першої необхідності насамперед тих, хто найбільше цього потребує", — ідеться у повідомленні.
У разі надання або отримання допомоги потрібно заповнити форму на сайті: https://potreby.kyivcity.gov.ua/.
Нагадаємо
У Сумах розпочався перший етап евакуації людей, у місто з Полтавщини вже виїхало 35 автобусів.