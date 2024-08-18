Под Ялтой произошел лесной пожар на почти 3 гектара

В оккупированном Крыму, а именно в поселке Гаспра Ялтинского района в субботу, 17 августа, произошел масштабный лесной пожар на 2,9 гектара. Сейчас возгорание локализовали. Об этом сообщило оккупационное МЧС Крыма на своем канале в Telegram, передает УНН.

Детали

Пожар произошел в горно-лесной зоне в микрорайоне «Стройгородок» поселка Гаспра. Огонь помогают тушить также лесники.

«Тушение пожара осложняется труднодоступной горно-лесной местностью. Усилия сосредоточены на недопущении распространения возгорания», - говорится в сообщении.

В то же время в оккупационном ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших не обнаружено.

В окупованому Криму масово скидають нечистоти у море - ЗМІ