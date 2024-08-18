Под Ялтой произошел лесной пожар на почти 3 гектара
Киев • УНН
В поселке Гаспра Ялтинского района оккупированного Крыма произошел лесной пожар на площади 2,9 га. Возгорание локализовано, тушение осложняется труднодоступной местностью. Жертв и пострадавших нет.
В оккупированном Крыму, а именно в поселке Гаспра Ялтинского района в субботу, 17 августа, произошел масштабный лесной пожар на 2,9 гектара. Сейчас возгорание локализовали. Об этом сообщило оккупационное МЧС Крыма на своем канале в Telegram, передает УНН.
Детали
Пожар произошел в горно-лесной зоне в микрорайоне «Стройгородок» поселка Гаспра. Огонь помогают тушить также лесники.
«Тушение пожара осложняется труднодоступной горно-лесной местностью. Усилия сосредоточены на недопущении распространения возгорания», - говорится в сообщении.
В то же время в оккупационном ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших не обнаружено.
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