Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев хочет получить контроль над процессом лицензирования компаний, занимающихся лотереями. Для этого он лоббирует принятие законопроекта о борьбе с лудоманией среди военнослужащих и ликвидацию КРАИЛ, что позволит создать новый регулятор деятельности лотерей. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал председатель Общественного Союза "Всеукраинский Совет Гемблинга" Антон Кучухидзе.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей за основу".

Они красиво отыграли историю "лудомания среди военных" и они вот создали определенный шум, получили решение СНБО и решили под этот шумок пролоббировать одну простую вещь. Они хотят создать отдельный регулятор под лотерейную деятельность. Условно говоря - там будет контроль полный Гетманцева, они примут эти серые лицензионные условия, подадут на КМУ и КМУ, скорее всего, утвердит. Схематоз произойдет и больше вы никогда не увидите новых инвестиций на украинском белом рынке азартных игр - отметил Кучухидзе.

При этом он добавил, что сейчас лотереи имеют преференции на рынке азартных игр, ведь их лицензия продлевается автоматически и они не платят за это средства в бюджет.

В то же время, по словам Кучухидзе, цель Гетманцева - не пустить на украинский рынок азартных игр международные компании и создать максимальные преференции для лотерейщиков

То, что я знаю, исторически, - это то, что его (Гетманцева - ред.) идеология заключается в том, что надо максимально загнать белый игорный бизнес в такие рамки, когда он не будет расти и сюда не зайдут топовые европейские, американские бренды, чтобы рынок не устаканился, так нельзя делать. И (Гетманцев хочет - ред.) максимально дать преференции лотерейщикам... Поэтому это их тема, они красиво разыграли историю, и мне, как специалисту рынка, все очевидно, вот в этом была его идеология - ограничить одних и дать больше преференций своим - подчеркнул Кучухидзе.

Он отметил, что представителей "Всеукраинского Совета Гемблинга" не приглашали для обсуждения инициативы Гетманцева.

Я не могу поддерживать законопроект об азартных играх, когда не приобщают к дискуссии нашу крупнейшую ассоциацию. То есть, мы реально представляем сферу азартных игр - 80% рынка это наши члены. Вот мне интересно, как так можно писать законопроект и не привлекать профессиональную общественность хотя бы для обсуждения постфактум. Когда я писал письма на господина Гетманцева по другим законопроектам, которые у них были, то они где-то терялись, приходила отписка, что мы учтем позицию и ничего не учитывалось. То, что нет диалога с таким уважаемым лицом по сфере, которую мы представляем, - это выглядит очень странно. Как я могу поддерживать законопроект, когда нас не позвали, но он нас касается? - сказал Кучухидзе.

Относительно ликвидации КРАИЛ он отметил, что комиссия отстаивала позицию о разграничении азартных игр и лотерей.

Поэтому понятно, что Гетманцева КРАИЛ не устраивает, три года он не смог пролоббировать этот схематоз (по которому лотереи могли заниматься букмекерской деятельностью - ред.) на уровне КМУ... ну, фактически, этот проект лицензионных условий он узаконивал эту серую историю, типа есть лотерея, которая параллельно занимается букмекерством, онлайн казино и т.д. - объяснил Кучухидзе.

Напомним

Член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Нина Южанина ранее отметила, что не сомневается в заинтересованности главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева и его первого заместителя Ярослава Железняка в контроле над сферой игорного бизнеса.