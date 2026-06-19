Под Одессой 10-летнюю девочку на надувном круге унесло в море, продолжаются поиски

В селе под Одессой 10-летнюю девочку на надувном круге уносит в море, на поиски ребенка привлекли спасателей и полицейских, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

Предварительно правоохранители установили, что малолетняя девочка вместе с прабабушкой зашли в море купаться на стихийном пляже, отдыхать на котором запрещено, вблизи одной из баз отдыха в селе Сычавка Южненской общины. Из-за сильного течения ребенка на надувном круге начало уносить на глубину. Прабабушка пыталась спасти девочку, но не смогла.

На поиски ребенка привлечены полицейские и спасатели ГСЧС.

Приметы Софии: рост 120-130 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Была одета: купальник красного цвета.

По факту исчезновения малолетней следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "исчезновение без вести".

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Правоохранители также призвали граждан, в случае обнаружения ребенка или получения информации, которая может способствовать установлению его местонахождения, немедленно сообщить в отделение полиции №4 (Южное) ОРУП №2 ГУНП в Одесской области по телефонам: 779-44-71, 063-072-67-27 или на спецлинию 102.