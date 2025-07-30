Трех подростков на матрасе унесло в море в Одессе: их спасли
Киев • УНН
На пляже "Золотой берег" в Одессе трех подростков на матрасе унесло в море, их спасли. Аналогичный случай произошел на пляже "Отрада" с тремя мужчинами, которых также спасли.
В Одессе троих подростков на матрасе унесло в море, их спасли, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.
Троих подростков на матрасе унесло в море в Одессе: к счастью, их успели вовремя спасти
Детали
Инцидент произошел на пляже "Золотой берег".
"На другом одесском пляже - "Отрада" - произошла аналогичная ситуация: в море унесло троих мужчин, их также спасли", - отметили в ГСЧС.
В целом, за минувшие сутки на водных объектах Украины, по данным ГСЧС, погибли четыре человека - в Ровенской, Сумской, Черниговской областях и в Киеве.
"С начала года вода унесла жизни 539 человек, среди них - 49 детей", - говорится в сообщении.
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