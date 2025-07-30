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Трех подростков на матрасе унесло в море в Одессе: их спасли

Киев • УНН

 • 1012 просмотра

На пляже "Золотой берег" в Одессе трех подростков на матрасе унесло в море, их спасли. Аналогичный случай произошел на пляже "Отрада" с тремя мужчинами, которых также спасли.

Трех подростков на матрасе унесло в море в Одессе: их спасли

В Одессе троих подростков на матрасе унесло в море, их спасли, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.

Троих подростков на матрасе унесло в море в Одессе: к счастью, их успели вовремя спасти

- сообщили в ГСЧС.

Детали

Инцидент произошел на пляже "Золотой берег".

"На другом одесском пляже - "Отрада" - произошла аналогичная ситуация: в море унесло троих мужчин, их также спасли", - отметили в ГСЧС.

В целом, за минувшие сутки на водных объектах Украины, по данным ГСЧС, погибли четыре человека - в Ровенской, Сумской, Черниговской областях и в Киеве.

"С начала года вода унесла жизни 539 человек, среди них - 49 детей", - говорится в сообщении.

До половины жертв на воде в Украине из-за алкоголя: медики назвали риски и дали советы25.07.25, 16:36 • 3555 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧПУНН-Одесса
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