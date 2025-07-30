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Трьох підлітків на матраці віднесло в море в Одесі: їх врятували

Київ • УНН

 • 1518 перегляди

На пляжі "Золотий берег" в Одесі трьох підлітків на матраці віднесло в море, їх врятували. Аналогічний випадок стався на пляжі "Відрада" з трьома чоловіками, яких також врятували.

Трьох підлітків на матраці віднесло в море в Одесі: їх врятували

В Одесі трьох підлітків на матраці віднесло в море, їх врятували, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.

Трьох підлітків на матраці віднесло в море в Одесі: на щастя, їх встигли вчасно врятувати

- повідомили у ДСНС.

Деталі

Інцидент стався на пляжі "Золотий берег".

"На іншому одеському пляжі - "Відрада" - трапилася аналогічна ситуація: у море віднесло трьох чоловіків, їх також врятували", - зазначили у ДСНС.

Загалом, за минулу добу на водних об’єктах України, за даними ДСНС, загинули четверо людей - у Рівненській, Сумській, Чернігівській областях та в Києві.

"З початку року вода забрала життя 539 людей, серед них - 49 дітей", - ідеться у повідомленні.

До половини жертв на воді в Україні через алкоголь: медики назвали ризики та дали поради25.07.25, 16:36 • 3559 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НПУНН-Одеса
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