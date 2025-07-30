Трьох підлітків на матраці віднесло в море в Одесі: їх врятували
Київ • УНН
На пляжі "Золотий берег" в Одесі трьох підлітків на матраці віднесло в море, їх врятували. Аналогічний випадок стався на пляжі "Відрада" з трьома чоловіками, яких також врятували.
В Одесі трьох підлітків на матраці віднесло в море, їх врятували, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.
Трьох підлітків на матраці віднесло в море в Одесі: на щастя, їх встигли вчасно врятувати
Деталі
Інцидент стався на пляжі "Золотий берег".
"На іншому одеському пляжі - "Відрада" - трапилася аналогічна ситуація: у море віднесло трьох чоловіків, їх також врятували", - зазначили у ДСНС.
Загалом, за минулу добу на водних об’єктах України, за даними ДСНС, загинули четверо людей - у Рівненській, Сумській, Чернігівській областях та в Києві.
"З початку року вода забрала життя 539 людей, серед них - 49 дітей", - ідеться у повідомленні.
До половини жертв на воді в Україні через алкоголь: медики назвали ризики та дали поради25.07.25, 16:36 • 3559 переглядiв