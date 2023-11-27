Под контроль государства перешли "Ровногаз", "Черновцыгаз" и "Запорожгаз"
Киев • УНН
"Ровногаз", "Черновцыгаз" и "Запорожгаз" были переданы под государственный контроль НАК "Нафтогаз Украины", и теперь в целом 22 облгаза национализированы с целью усиления энергетической безопасности и продвижения реформ по деолигархизации.
Газораспределительные предприятия АО "Ровногаз", АО "Запорожгаз" и АО "Черновцыгаз" перешли под контроль государства и будут работать в составе НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает УНН.
Детали
Итак, количество облгазов, которые перешли в управление государства, возросло до 22-х. Возвращение газораспределительной инфраструктуры под контроль государства является частью реализации реформы по деолигархизации Украины, начатой Президентом Владимиром Зеленским.
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Старт соответствующему процессу был дан в ноябре 2022 года, когда Правительство по предложению министра энергетики Германа Галущенко приняло решение о перезаключении договоров эксплуатации газораспределительных сетей государственной формы собственности, которое запустило процесс возвращения государственного имущества под контроль государства.
Цель такого решения в условиях войны - обеспечение национальной и энергетической безопасности.
Задача государства - обеспечить гражданам бесперебойное газоснабжения. К тому же процесс возвращения сетей в управление государства дает старт решению проблем, возникших после приватизации облгазов, которая состоялась более 10 лет назадотметил министр энергетики Герман Галущенко.
Стоит добавить, что совокупно три предприятия, которые перешли под контроль государства, будут обслуживать почти миллион клиентов.
В октябре - ноябре под контроль государства было передано АО "Волыньгаз", АО "Черниговгаз" и АО "Закарпатгаз".
Под контроль государства перешли "Ровногаз", "Черновцыгаз" и "Запорожгаз"
"Ровногаз", "Черновцыгаз" и "Запорожгаз" были переданы под государственный контроль НАК "Нафтогаз Украины", и теперь в целом 22 облгаза национализированы с целью усиления энергетической безопасности и продвижения реформ по деолигархизации.
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