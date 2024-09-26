Под Киевом на пустыре обнаружили пакеты с медицинскими препаратами
Киев • УНН
На пустыре в Борисполе найдено большое количество фармацевтических препаратов. Полиция проводит следственные действия, выясняет происхождение медикаментов и документирует событие.
В Борисполе, что под Киевом, на пустыре обнаружены пакеты с медицинскими препаратами, на месте работает полиция, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
Сегодня, 26 сентября, во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили сообщение о большом количестве фармацевтических препаратов, оставленных неизвестными под открытым небом на земельном участке.
В настоящее время правоохранители Бориспольского управления полиции проводят первоочередные следственные действия. Полицейские осуществляют осмотр указанных медикаментов, а также выясняют их происхождение.
Продолжается документирование события, после чего будет предоставлена правовая квалификация.