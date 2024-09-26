Под Киевом на пустыре обнаружили пакеты с медицинскими препаратами

ukenru
Эксклюзив
После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине
  •  46907 просмотра

После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине

Эксклюзив
Мошенничество считается доблестью. Эксперт рассказал, когда в Украине перестал работать институт деловой репутации
  •  66599 просмотра

Мошенничество считается доблестью. Эксперт рассказал, когда в Украине перестал работать институт деловой репутации

Эксклюзив
Более миллиона ветеранов вернется в будущем к экономически активной жизни - Минэкономики
  •  68351 просмотра

Более миллиона ветеранов вернется в будущем к экономически активной жизни - Минэкономики

Эксклюзив
Аудит Счетной палаты может стать основанием для увольнения Елены Думы с должности главы АРМА - нардеп
  •  65893 просмотра

Аудит Счетной палаты может стать основанием для увольнения Елены Думы с должности главы АРМА - нардеп

Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы
  •  101979 просмотра

Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы

Эксклюзив
Ситуация с и.о. замглавы ГНС Сокуром - пример того, как чиновники попирают законодательство - эксперт
  •  64391 просмотра

Ситуация с и.о. замглавы ГНС Сокуром - пример того, как чиновники попирают законодательство - эксперт

Эксклюзив
"Глянцевая прозрачность" АРМА: бывший глава общественного совета объяснил, почему сложил полномочия
  •  65630 просмотра

"Глянцевая прозрачность" АРМА: бывший глава общественного совета объяснил, почему сложил полномочия

Эксклюзив
На Киевщине детям-переселенцам нравится посещать местные школы и детские сады
  •  59220 просмотра

На Киевщине детям-переселенцам нравится посещать местные школы и детские сады

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как поменялся рынок недвижимости в Украине в последнее время
  •  59376 просмотра

Эксперт рассказал, как поменялся рынок недвижимости в Украине в последнее время

Российский дрон пролетел возле Ровенской АЭС - Энергоатом
  •  63501 просмотра

Российский дрон пролетел возле Ровенской АЭС - Энергоатом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине повторная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К, ВС ВСУ предупредили о пуске "Кинжала"

В Украине повторная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К, ВС ВСУ предупредили о пуске "Кинжала"

  •  34000 просмотра
Из-за обстрелов рф были обесточивания в 11 областях, применение графиков отключений не запланировано

Из-за обстрелов рф были обесточивания в 11 областях, применение графиков отключений не запланировано

  •  31251 просмотра
В Хмельницкой области слышны взрывы после предупреждения ПС ВСУ о "Кинжалах"

В Хмельницкой области слышны взрывы после предупреждения ПС ВСУ о "Кинжалах"

  •  33804 просмотра
Пентагон рекомендовал предоставить Украине боеприпасы с белым фосфором, но Белый дом отказался - СМИ

Пентагон рекомендовал предоставить Украине боеприпасы с белым фосфором, но Белый дом отказался - СМИ

  •  33927 просмотра
Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

  •  89214 просмотра
публикации
Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

  •  89214 просмотра
Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы

Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы

  •  101979 просмотра
ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

24 сентября 2024, 15:31  •  165829 просмотра
Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

24 сентября 2024, 14:03  •  163965 просмотра
Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

24 сентября 2024, 10:28  •  181753 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

  •  17688 просмотра
26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

  •  124999 просмотра
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября 2024, 03:03  •  110911 просмотра
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября 2024, 03:03  •  120332 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

23 сентября 2024, 02:56  •  117236 просмотра
Актуальное
Под Киевом на пустыре обнаружили пакеты с медицинскими препаратами

Под Киевом на пустыре обнаружили пакеты с медицинскими препаратами

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 16:21  •  5862 просмотра

Read in English

На пустыре в Борисполе найдено большое количество фармацевтических препаратов. Полиция проводит следственные действия, выясняет происхождение медикаментов и документирует событие.

В Борисполе, что под Киевом, на пустыре обнаружены пакеты с медицинскими препаратами, на месте работает полиция, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Сегодня, 26 сентября, во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили сообщение о большом количестве фармацевтических препаратов, оставленных неизвестными под открытым небом на земельном участке.

В настоящее время правоохранители Бориспольского управления полиции проводят первоочередные следственные действия. Полицейские осуществляют осмотр указанных медикаментов, а также выясняют их происхождение.

Продолжается документирование события, после чего будет предоставлена правовая квалификация.  

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
borispolБорисполь
kievКиев