Під Києвом на пустирі виявили пакунки з медичними препаратами
Київ • УНН
На пустирі в Борисполі знайдено велику кількість фармацевтичних препаратів. Поліція проводить слідчі дії, з'ясовує походження медикаментів та документує подію.
У Борисполі, що під Києвом, на пустирі виявлені пакунки з медичними препаратами, на місці працює поліція, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.
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Сьогодні, 26 вересня, під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили допис щодо великої кількості фармацевтичних препаратів, залишених невідомими просто неба на земельній ділянці.
На даний час правоохоронці Бориспільського управління поліції проводять першочергові слідчі дії. Поліцейські здійснюють огляд вказаних медикаментів, а також зʼясовують їхнє походження.
Триває документування події, після чого буде надано правову кваліфікацію.