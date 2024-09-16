Под Киевом 19-летний парень погиб под колесами поезда
Киев • УНН
В городе Вишневое под Киевом 19-летний юноша погиб, пересекая железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Трагедия произошла 16 сентября около 17:20 на железнодорожном переезде.
Под Киевом парень погиб под колесами поезда - переходил пути на запрещающий сигнал, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
Происшествие произошло 16 сентября, около 17:20, на железнодорожном переезде в городе Вишневое.
Полицейские Бучанского районного управления предварительно установили, что погибший - 19-летний гражданин - переходил железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.
От полученных травм местный житель погиб на месте.
На Київщині вантажний поїзд на смерть збив людину12 октября 2023, 15:30 • 478126 просмотров