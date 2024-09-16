Під Києвом 19-річний хлопець загинув під колесами поїзда
Київ • УНН
У місті Вишневе під Києвом 19-річний юнак загинув, перетинаючи залізничні колії на заборонений сигнал світлофора. Трагедія сталася 16 вересня близько 17:20 на залізничному переїзді.
Під Києвом хлопець загинув під колесами потяга - переходив колії на заборонений сигнал, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.
Деталі
Подія сталась 16 вересня, близько 17:20, на залізничному переїзді в місті Вишневе.
Поліцейські Бучанського районного управління попередньо встановили, що загиблий – 19-річний громадянин — переходив залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора.
Від отриманих травм місцевий мешканець загинув на місці.
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