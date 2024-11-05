Почти полсотни громад Киевщины уже с теплом: как регион готовится к зиме

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На Киевщине 48 из 69 громад полностью подключены к отоплению, в первую очередь обеспечивая социальные объекты. Область активно внедряет когенерационные установки и другие энергетические проекты для усиления энергоустойчивости.

48 громад Киевщины уже подключились к теплу на 100%. Об этом рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко во время брифинга в рамках инициативы Штаба сплоченных громад, передает УНН.

Брифинги будут проходить регулярно в течение всего отопительного сезона для информирования общества как проходим зиму, как громады к ней готовы и с какими вызовами сталкиваются. К участию в брифингах будут приглашены представители профильных министерств, центральных органов исполнительной власти, областных администраций и общин.

Руслан Кравченко отметил, что все без исключения 69 громад  сообщили о старте отопительного сезона.  В первую очередь подключают к отоплению школы, детские сады,  медицинские учреждения, также продолжается подключение жилых домов.

Начальник КОВА также отметил, что Киевщина совместно с громадами активно работает над усилением энергоустойчивости. В частности,  уже определили 89 локаций для установки когенерационных установок и привлекаются инвесторы к этому процессу. 

"Подписали меморандумы об установлении на 33 локациях установок мощностью 80 МВт. Еще 16 таких локаций расположены в Бучанской общине, где будут установлены установки на 20 МВт мощности", - сказал Руслан Кравченко.

Он также добавил, что на Киевщине уже есть 11 работающих установок, которые обустроили в течение предыдущих лет.

"Обеспечить  людей теплом, водой и светом. Это задача, которая стоит сегодня перед каждым регионом и каждой громадой. И это требует ежедневной слаженной работы профильных министерств, областных администраций, общин, энергетиков. Учитывая постоянные атаки врага должны быть готовы к нестандартным ситуациям и помогать друг другу", - подчеркнул Руслан Кравченко.

Кроме того, добавил он, Киевщина работает над реализацией других проектов для повышения энергонезависимости всего региона. Устанавливаются солнечные электростанции, компактные газовые теплоэлектростанции, заключаются ЭСКО-договоры.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Киевская область
kievКиев