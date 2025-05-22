Почти половина боев - на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

Почти половина из 144 боев за минувшие сутки на фронте произошло на Покровском направлении. Еще треть - на Новопавловском, Лиманском и Торецком. Активным враг в течение суток был также на Харьковском и Купянском направлениях, сообщили в утренней сводке 22 мая в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 10 мая, пишет УНН.

Детали

По уточненной информации, в течение 24 часов противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 90 авиационных ударов, сбросил 144 управляемых авиационных бомб, привлек 2492 дроны-камикадзе. Также враг совершил 5291 артиллерийский обстрел, в том числе 114 – из реактивных систем залпового огня.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. подчеркнули в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг шесть раз тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска, Каменки и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Загрызового и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении произошло 17 боестолкновений. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении враг совершил три атаки в районе Часового Яра и в сторону Предтечино.

В минувшие сутки на Торецком направлении враг 16 раз атаковал украинские подразделения в районах Дилиевки, Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 54 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Яблоновка, Заря, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Даченское, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Троицкое, Проминь, Котляровка, Андреевка и в направлениях Попового Яра и Новониколаевки.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 19 атак захватчиков в районах населенных пунктов Богатырь, Отрадное, Шевченко, Веселое, Равнополь, Новополь, Зеленое Поле, Вольное Поле.

Трижды оккупанты пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в районах Щербаков, Степового и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед – успеха не имели.