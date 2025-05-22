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Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
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Майже половина боїв - на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Київ • УНН

 • 576 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 144 бої, майже половина з них – на Покровському напрямку. Також ворог був активним на Харківському і Куп'янському напрямках.

Майже половина боїв - на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Майже половина зі 144 боїв за минулу добу на фронті відбулося на Покровському напрямку. Ще третина - на Новопавлівському, Лиманському і Торецькому. Активним ворог впродовж доби був також на Харківському і Куп'янському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 22 травня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 10 травня, пише УНН.  

Деталі

За уточненою інформацією, впродовж 24 годин  противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 144 керованих авіаційних бомб, залучив 2492 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив 5291артилерійський обстріл, зокрема 114 – із реактивних систем залпового вогню.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.  

наголосили у Генштабі.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог шість разів марно намагався просунутися в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку сталося 17 боєзіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Зелена Долина у напрямку Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив три атаки у районі Часового Яру та у бік Предтечиного.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 16 разів атакував українські підрозділи в районах Диліївки, Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 54 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Яблунівка, Зоря, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Промінь, Котлярівка, Андріївка та у напрямках Попового Яру і Новомиколаївки.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 19 атак загарбників у районах населених пунктів Багатир, Одрадне, Шевченко, Веселе, Рівнопіль, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле.

Тричі окупанти намагалися просунутися до позицій українських підрозділів у районі Високого на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки в районах Щербаків, Степового та в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

Лілія Набока

Лілія Набока

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