Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

31 мая 2023 года Олег Кипер возглавил Одесскую областную (военную) администрацию. Командированный из столичной прокуратуры Кипер в шутку говорил, что управление крупнейшим регионом страны во время войны - это скорее наказание, чем повышение. Но прошел почти год - о новой жизни и профессиональном опыте, критике и мечтах - в эксклюзивном интервью УНН.

В конце мая будет год, как Вы занимаете должность председателя Одесской ОГА. Как Вы оцениваете этот год?

Я оцениваю этот год как непростой. Одесская область постоянно под обстрелами, враг держит Одесскую область в напряжении, чтобы создать дискомфорт нашим людям. Периодически звучат заявления от главарей государства-агрессора, что Одесса будто "русский город" и их здесь кто-то ждет, однако уверяю - никто их здесь не ждет. Все это делается для того, чтобы посеять панику и хаос. Это одно из средств гибридной войны и они не гнушаются ничем.

Какова ситуация с ПВО в регионе?

Ситуация с ПВО значительно улучшилась благодаря усилиям нашего Президента, который постоянно занимается этой проблемой во всех регионах. Сказать, что сегодня ситуация стабильная - нет, однако она улучшилась. За последнее время много было сбито баллистических ракет благодаря системе, которая была направлена в Одессу. Но видите, что смешанный обстрел идет постоянно, как шахедами, так и ракетами. Но мы тоже не сидим на месте.

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ УЙДУТ ГОДЫ

О ситуации в энергосистеме: сколько времени понадобится на то, чтобы восстановить инфраструктуру?

Ситуация непростая с электроснабжением. Если предположить, что завтра победа и закончилась война - то нужны, пожалуй, не месяцы, а годы и даже не десятки миллионов.

Зерновой коридор функционирует, несмотря на настойчивые попытки врага уничтожить припортовую инфраструктуру до основания. При этом динамика демонстрирует прирост по объему. Можем ли мы осторожно говорить, что Украина сохраняет свой статус кормилицы мира?

Да, и это подтверждаем не только мы, это подтверждают партнеры. На последней нашей встрече с сенаторами и конгрессменами из США они это подтвердили. Они видят, в каких условиях работают наши фермеры, в каких условиях работают наши логистические, портовые компании - они были удивлены как вообще нам это все удается. Учитывая то, что мы не можем где-то что-то хранить на складах, все работает, как говорится, с колес, они не понимают, как такие процессы могут происходить, и восхищаются нашими людьми. В том, чтобы Украина оставалась кормилицей мира заинтересованы все партнеры. Более 70 стран мира нуждаются в этом, а для нас это также экономический рост. Кормя мир, мы закрываем собственные потребности, в частности наших защитников.

До назначения главой ОВА Вы долгое время работали в правоохранительных органах, после люстрации ушли в бизнес, а потом вернулись в столичную прокуратуру. Опыта в административной власти у вас не было, как адаптировались?

Некоторое время мне понадобилось, чтобы понять, что я делаю, куда я иду и с чем я иду. Все вопросы для меня не новые, но в правоохранительных органах я их видел под другим углом. Параллельно нужно было разобраться с командой, ведь по закону все заместители увольняются после назначения нового главы ОВА. Организация работы длилась до двух месяцев, я даже похудел за это время на 8 кг, потому что не было времени ни есть, ни спать. Моя главная задача - администрировать, принимать решения, иногда непопулярные, но нужные, как, например, приказ №19, который перекрыл возможность вывозить агропродукцию, купленную за "кэш" в обход уплаты налогов.

Относительно доверия - многие руководители департаментов и управлений в ОВА остались Вам в наследство. Сколько длился период знакомства и доверия к людям или недоверия? Потому что многие были уволены Вами сразу, например, скандальная и неизменная долгие годы руководитель медицинского департамента Наталья Одарий-Захарьева, которая фактически продала областной онкодиспансер коммерсантам.

Я не буду сейчас говорить по фамилиям. Я смотрел на работу и, за некоторым исключениями, почти никого не увольнял сразу. Наблюдал за их результатами. У меня есть требования к работе и все, кто им соответствовал, - остались на своих должностях.

Относительно личных моментов - в первых своих интервью Вы говорили о том, что когда вам Зеленский предложил возглавить Одесскую область Вы шутили, что это наказание. Сейчас Вы изменили мнение? И где интереснее - в прокуратуре Киева или в Одесской ОГА?

Здесь нельзя сравнивать. Обе работы интересные. Что касается прокуратуры - здесь более узкая специальность, у тебя две книги на столе - Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс - живешь в этих рамках. Ты общаешься, понимаешь всех прокуроров, а если ты проработал в системе более 20 лет - то ты знаешь их лично, понимаешь, чем дышат и что умеют, какие направления могут перекрыть.

Областная администрация - это совсем другое направление, значительно шире. Я считаю, что когда человек рождается - мы уже здесь, и когда человек умирает - мы еще с ними. Поэтому отвечаешь за все и, конечно, это гораздо более широкий спектр работы, здесь гораздо больший поток информации, здесь надо глубже вникать. Лично для меня это новое направление работы и конечно интересное, очень интересное, положительное, обширное. В это время областная администрация очень тесно коммуницирует с военными - поэтому это колоссальный объем работы. Иногда суток не хватает, чтобы изучить вопрос и принять решение. Причем, правильное решение - потому что за тобой стоят люди, семьи, целый регион, и каждый день ты должен эти решения принимать на свежую голову. Вот это самое сложное.

Вы уже вспомнили свой "революционный" приказ №19, за который Вас много критиковали. Ваши оппоненты предсказывали падение экспорта, обвиняя в том, что именно Вы блокируете вывоз украинского зерна. Как изменилась ситуация с тех пор? Какие результаты?

Перед подписанием этого, как Вы сказали, "революционного" приказа мы собирали весь бизнес, мы собирали все ассоциации, мы собирали правоохранителей, руководство портов, мы много обсуждали то, каким образом усилить легальный бизнес. Когда подписывался этот приказ, вообще не было никакого коридора, ни зернового, ни другого, потому что в июле прошлого года россияне в единоличном порядке вышли из зернового соглашения и была вообще проблема логистики. Мы подписали приказ тогда, когда наш Президент дал военным приказ обеспечить выход и вход судов в акваторию портов Большой Одессы для того, чтобы создать условия для работы наших предприятий, нашего бизнеса, нашей экономики. Приказ как раз был подписан, чтобы урегулировать зерновые вопросы, мы подписали этот приказ с военным командованием. Сначала были вопросы, было непонимание. Крупные компании спрашивали: "Почему так? Мы и до этого работали открыто и честно". Общался и объяснял лично, что это вопрос не к ним, а к "черным" зерновикам. Какие последствия от них были? Невозврат выручки, налогов, НДФЛ и прочего. Это наносило государству большой ущерб. Мы хотели урегулировать этот вопрос, и сегодня я могу констатировать, что нам это удалось. Если взять прирост возврата валютной выручки в Украину, то с начала действия приказа было 15 миллиардов, а сейчас мы уже дошли до цифры в 50 миллиардов гривен. А именно эти показатели в частности удерживают валютный курс страны.

Как Вы фильтруете агрокомпании?

У добросовестной и законопослушной компании должна быть, как минимум, рабочая сила на предприятии как свидетельство того, что эти мощности рабочие. Не может быть на фирме зарегистрирован один директор или бухгалтер, а экспорт при этом достигать миллионов тонн. Где-то и кто-то это должен выращивать. Должно быть большое количество попутных средств для того, чтобы собрать это зерно, где-то его хранить, охранять, доставлять. Когда приказ начал действовать - вернулась валютная выручка. Многие компании отошли от так называемой "формы 2", где все было за наличные, отказались от этого. Те цифры, которые я назвал Вам, и свидетельствуют о том, что хотя приказ и революционный, но действенный и нужный в эти тяжелые для страны времена.

Это сегодня можно констатировать, что решение правильное, но как Вы выдержали шквал критики с начала действия приказа?

Прокурор может быть хорош только для своей семьи, а в остальном его задача - держать порядок. Я привык. У меня иммунитет и резистентность к любой критике, если я уверен в своем решении. Сегодня борьбу с "черными" зерновиками положительно оценивают честные крупные компании и международные партнеры. В общем, хотелось бы, чтобы и правоохранительные органы присоединились к обузданию системных схем мародерства казны, Верховная Рада принимала бы решения на уровне законов, тогда не пришлось бы это делать локально военными приказами.

Сейчас очень чувствительный запрос общества на расходование бюджетных средств. Не все понимают, что по большому счету областная администрация не может влиять на представителей громад, которых выбрали люди и которые и являются распорядителями денег. Но это не мешает искать ответственных на уровне области...

Я предпочитаю рациональный подход. Есть насущные потребности, как школы, медицина, логистика, жизнедеятельность, а есть второстепенные: клумбы, фонтаны - все то, что может подождать победы. Если есть дисбаланс - мы подключаем свои рычаги влияния на громады. У нас работает рабочая группа, которая на постоянной основе мониторит все тендеры громад, мы сэкономили и вернули обратно в бюджет уже более 500 млн грн.

МНЕ ОТ ЭТОЙ РАДОСТИ ОДНИ УБЫТКИ - КИПЕР О ДОЛЖНОСТИ ГЕНПРОКУРОРА

В очередной раз некоторые СМИ и телеграм-каналы "сватают" Вас на Генерального прокурора. Поступали ли Вам предложения от Президента?

И в очередной раз я вновь и вновь повторяю, что Андрей Евгеньевич Костин - действующий Генеральный прокурор, каких-либо заявлений о его увольнении, насколько мне известно, не поступало. Поэтому все эти новости - слухи и вбросы людей, которым нечем заниматься. Мне от этой радости - одни убытки. Каждый раз когда меня "назначают" Генеральным прокурором в прессе появляются всякие глупости.

То есть, предложений Вам не поступало?

Нет.

"МОЯ ЖЕНА ИМЕЕТ ТОЛЬКО УКРАИНСКОЕ ГРАЖДАНСТВО"

Вы имеете в виду, что упоминают российское гражданство Вашей жены? Вопрос еще актуален?

Вопрос уже давно закрыт. 25 марта 2022 года, когда Киев был почти окружен, Ирина получила гражданство Украины, а после того и паспорт, и идентификационный код. Она действительно родилась в рф, а отец ее родился в Украине. Сама же она с 2009 года проживает в Украине, здесь родила нашу дочь, которая также гражданка Украины. Она прошла все процедуры, предусмотренные государством для получения гражданства Украины, направила все декларации и документы об отказе от гражданства рф. Но как страна-агрессор сейчас рассматривает их и какие принимает решения и принимает ли вообще - нам неизвестно, потому что никаких контактов с россиянами нет и не будет. Я допускаю, что в реестрах рф она может до сих пор находиться, но ни она, ни государство Украина на это не могут повлиять.

"ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАКРЫТА, ПОТОМУ ЧТО Я МОБИЛИЗОВАННЫЙ ОФИЦЕР ССУ"

Почему закрыты Ваши декларации?

Я мобилизованный офицер ВСУ, а декларации всех военнослужащих на сегодня закрыты.

То есть, Вы подали декларацию, а НАПК ее закрыл?

Да, конечно подал. Она доступна для НАПК и как только условия изменятся - ее откроют публично.

В самых тяжелых условиях форс мажора наши люди продолжают бизнес активность. И мы видим энтузиазм Одессы, которая страдает от ежедневных обстрелов, но все равно появляются новые рестораны, магазины, бренды. Какова ситуация с бизнесом в Одесской области и как Вы планируете способствовать развитию бизнеса и возвращению инвестиций в вашу область? Или возможно уже есть какие-то программы, которые были начаты при вашей каденции?

Если нашему бизнесу не мешать, то он и сам многое найдет для работы. Нам надо у них учиться. Во-первых, хочу поблагодарить бизнес за энтузиазм и терпение. Они сплочены и слышат нас - я это почувствовал в том числе и во время последнего отключения света - они идут на встречу и помогают. Во-вторых, это совсем другой бизнес, чем был до войны. Не по цифрам, по отношению. Сегодня никто не думает о сверхприбыли, все хотят сохранить что есть и помочь. Ко мне часто приходит бизнес, который предлагает помощь военным и просит быть посредником, чтобы эта помощь была адресной и действительно нужной. И не только бизнес, общины также предлагают помощь военным через субвенции.

"ДУМАЮ, БУДЕТ ЕЩЕ ТЯЖЕЛО, НО ВСЕ ВОССТАНОВИТСЯ"

С каким желанием или мечтой вы просыпаетесь и засыпаете каждый день?

Дети... Я хочу, чтобы они забыли о этой войне как страшный сон. Я хочу видеть их улыбки, радость, а не передвижение постоянное из класса в бомбоубежище и обратно. И дети, и взрослые - все мы сегодня живем в определенном страхе, под постоянными обстрелами, особенно Одесса, прифронтовые области. И когда ты это сам на себе чувствуешь - просто хочется, чтобы люди имели покой. Все остальное - мы отстроим и восстановим. Если мы умудряемся во время войны запускать такие зерновые коридоры, планируем их увеличивать, работать под обстрелами, пытаемся что-то реформировать в медицине, в социальной сфере... Я думаю, что будет трудно, но все восстановится. Я хотел бы, чтобы наши люди имели спокойствие, когда они будут иметь спокойствие, когда их дети будут спать не в бомбоубежищах, авто и паркингах, а когда они будут спать в своих кроватях, комнатах - тогда родители будут иначе относиться к работе, отношение к работе будет другое, и конечно от этого будет гораздо больше результата.