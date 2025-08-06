Почти две трети боев - на трех направлениях: карта от Генштаба

Почти две трети из 143 боев на фронте за прошедшие сутки произошли на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях, сообщили в утренней сводке 6 августа в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения - сообщил Генштаб.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 107 авиационных ударов, применил две ракеты и 147 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5731 обстрел, из них 64 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4224 дронов-камикадзе.

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два артиллерийских средства, восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре пункта управления противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 13 атак россиян. Противник нанес 18 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 35 управляемых авиационных бомб и совершил 353 артиллерийских обстрела, в том числе 16 - из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло пять боестолкновений в районах Волчанска и Фиголевки.

На Купянском направлении зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Радьковка, Голубовка, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка, Загрызово и в направлении Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Ольговка, Новый Мир, Глущенково, Торское, Серебрянка, Григоровка, Колодязи и в сторону Чернещины, Среднего, Шандриголового.

На Сиверском направлении агрессор атаковал вблизи Григоровки и в направлении Северска. Всего за прошедшие сутки произошло три боестолкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Торецка, Дылеевки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 атаки агрессора в районах населенных пунктов Покровск, Попов Яр, Владимировка, Бойковка, Суворово, Котлино, Новоэкономическое, Муравка, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Сухецкое, Дачное, Проминь, Молодецкое, Лисовка, Зверово, Удачное, Новоукраинка, Алексеевка и в направлении Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 16 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Шевченко, Зеленый Гай, Зеленое Поле, Новодаровка и в направлении Ивановки, Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении противник совершил безуспешную атаку в районе Темировки.

На Ореховском направлении агрессор дважды атаковал позиции наших защитников в районе Степного и Плавней.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников, понес потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага: украинские защитники «отминусовали» более тысячи оккупантов за сутки