Почти две трети боев - на трех направлениях: карта от Генштаба

$41.790.03
48.350.70
ukenru
06:38 • 256 просмотра
год назад началась курская операция Сил обороны: Сырский назвал потери рф
Эксклюзив
5 августа, 16:09 • 61786 просмотра
Госавиаслужба передала полномочия на ремонт вертолетов Ми-8 компании из ОАЭ: эксперты объяснили, как это влияет на Украину
5 августа, 12:15 • 125798 просмотра
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto
Эксклюзив
5 августа, 10:48 • 79568 просмотра
Золото вместо доллара? Как политика Трампа повлияла на доверие к американской валюте в мире
5 августа, 10:24 • 148687 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto
5 августа, 10:08 • 64881 просмотра
Потери российской армии в Украине снизились до минимума с весны 2024 года - Минобороны БританииPhoto
5 августа, 09:54 • 49213 просмотра
В российских ударных дронах обнаружили индийские компоненты - Ермак
5 августа, 06:28 • 42442 просмотра
Массовое отравление детей произошло в лагере во Львовской области: 24 ребенка в больнице
5 августа, 05:35 • 129705 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 135508 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
65%
751мм
Популярные новости
Верещук: "Мы не совсем принимаем, что эта война надолго"5 августа, 21:58 • 13721 просмотра
Суд признал незаконным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбищеPhoto5 августа, 22:24 • 13853 просмотра
"Он делает отличную работу": Трамп намекнул, кого видит своим преемником5 августа, 23:27 • 11057 просмотра
Оккупанты имитируют туристический сезон на оккупированных территориях - ЦНС00:56 • 11254 просмотра
Полная оккупация Израилем Сектора Газа: в ООН сделали заявление02:24 • 8072 просмотра
публикации
Госавиаслужба передала полномочия на ремонт вертолетов Ми-8 компании из ОАЭ: эксперты объяснили, как это влияет на Украину
Эксклюзив
5 августа, 16:09 • 61820 просмотра
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto5 августа, 12:15 • 125822 просмотра
Дело о взятке при поставке медоборудования не мешает: нардеп Кузьминых появился на открытии медцентра на Житомирщине5 августа, 10:45 • 127805 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto5 августа, 10:24 • 148708 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией5 августа, 05:35 • 129715 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Юлия Свириденко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Крым
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Рэпер Дидди обратился к Трампу за помилованием - СМИ05:58 • 2464 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 72706 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 93470 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ4 августа, 13:37 • 84490 просмотра
В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыномPhoto4 августа, 09:23 • 87309 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нефть марки Brent
ЧатГПТ
Гаубица M777
Financial Times

Почти две трети боев - на трех направлениях: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 1068 просмотра

За прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения, из которых почти две трети пришлись на Покровское, Лиманское и Новопавловское направления. Враг нанес 2 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 5731 обстрел и применил 4224 дрона-камикадзе.

Почти две трети боев - на трех направлениях: карта от Генштаба

Почти две трети из 143 боев на фронте за прошедшие сутки произошли на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях, сообщили в утренней сводке 6 августа в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения

- сообщил Генштаб.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 107 авиационных ударов, применил две ракеты и 147 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5731 обстрел, из них 64 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4224 дронов-камикадзе.

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два артиллерийских средства, восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре пункта управления противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 13 атак россиян. Противник нанес 18 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 35 управляемых авиационных бомб и совершил 353 артиллерийских обстрела, в том числе 16 - из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло пять боестолкновений в районах Волчанска и Фиголевки.

На Купянском направлении зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Радьковка, Голубовка, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка, Загрызово и в направлении Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Ольговка, Новый Мир, Глущенково, Торское, Серебрянка, Григоровка, Колодязи и в сторону Чернещины, Среднего, Шандриголового.

На Сиверском направлении агрессор атаковал вблизи Григоровки и в направлении Северска. Всего за прошедшие сутки произошло три боестолкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Торецка, Дылеевки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 атаки агрессора в районах населенных пунктов Покровск, Попов Яр, Владимировка, Бойковка, Суворово, Котлино, Новоэкономическое, Муравка, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Сухецкое, Дачное, Проминь, Молодецкое, Лисовка, Зверово, Удачное, Новоукраинка, Алексеевка и в направлении Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 16 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Шевченко, Зеленый Гай, Зеленое Поле, Новодаровка и в направлении Ивановки, Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении противник совершил безуспешную атаку в районе Темировки.

На Ореховском направлении агрессор дважды атаковал позиции наших защитников в районе Степного и Плавней.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников, понес потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага: украинские защитники «отминусовали» более тысячи оккупантов за сутки06.08.25, 07:47 • 1512 просмотров

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины