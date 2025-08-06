Потери врага: украинские защитники «отминусовали» более тысячи оккупантов за сутки
Киев • УНН
За сутки 5 августа российские войска потеряли 1010 солдат и 52 артсистемы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.08.25 составляют более миллиона человек.
За сутки 5 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 1010 солдат и 52 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1059270 (+1010) человек ликвидировано
- танков ‒ 11072 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 23091 (0)
- артиллерийских систем ‒ 31133 (+52)
- РСЗО ‒ 1455 (+3)
- средства ПВО ‒ 1203 (0)
- самолетов ‒ 421 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 49767 (+147)
- крылатые ракеты ‒ 3555 (+2)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 57475 (+138)
- специальная техника ‒ 3936 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
В Институте изучения войны считают, что кремль не заинтересован ни в каком компромиссе в переговорном процессе, если он не будет означать капитуляции Украины.
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