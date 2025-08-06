Втрати ворога: українські захисники відмінусували понад тисячу окупантів за добу
Київ • УНН
За добу 5 серпня російські війська втратили 1010 солдатів та 52 артсистеми. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.25 становлять понад мільйон осіб.
За добу 5 серпня російські війська втратили на війні з Україною 1010 солдатів та 52 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1059270 (+1010) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11072 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 23091 (0)
- артилерійських систем ‒ 31133 (+52)
- РСЗВ ‒ 1455 (+3)
- засоби ППО ‒ 1203 (0)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 49767 (+147)
- крилаті ракети ‒ 3555 (+2)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 57475 (+138)
- спеціальна техніка ‒ 3936 (+1)
Дані уточнюються.
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