В Броварах с осени 2022 года действует программа по выплате компенсаций за закупку и установку генераторов для многоквартирных домов. Об этом в своем Telegram-канале напомнил мэр города Игорь Сапожко, пишет УНН.

Детали

Городской голова отметил, что информация, которая появилась в соцсетях, о том, что упомянутая программа не действует, не соответствует действительности. Сообщил, что к этой программе уже присоединились почти 30 городских ОСМД и ЖСК, на компенсации было выделено почти два миллиона гривен. А также объяснил механизм получения компенсаций.

"Соответствующая программа действует в нашем городе с конца 2022 года, и к ней присоединились уже около тридцати броварских ОСМД и ЖСК, некоторые неоднократно. На компенсации город выделил почти два миллиона гривен. Для того, чтобы получить компенсацию за установленный генератор, руководство ОСМД или ЖСК должно обратиться в городское Управление жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и транспорта. Заявку рассматривает комиссия, определяет сумму компенсации и выносит решение на заседание исполкома", - написал Сапожко.

Мэр добавил, что в этом году есть уже несколько заявок на получение компенсаций. Призвал всех жителей многоквартирных домов быть активными, и участвовать в этой программе, чтобы не зависеть от отключений света.

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